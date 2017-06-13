Китайская компания по производству минеральной воды стала спонсором «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» объявил о подписании спонсорского контракта с китайской компанией по производству минеральной воды. Об этом говорится на официальном сайте «старой синьоры». Договор рассчитан на три сезона. В силу соглашение вступит с 1 июля 2017 года.

Руководитель отдела по международным связям и корпоративным доходам клуба Джорджо Риччи прокомментировал сделку.

«С большим удовольствием мы приветствуем нового спонсора. Сегодня мы подписали контракт с ведущей компанией в области эксплуатации минеральной воды, и «Ювентус» рассматривается как стратегический партнёр для выхода на европейский и мировой рынок», — говорится в заявлении.

Соглашение с фирмой Ganten Water ещё больше улучшит отношения «Ювентуса» с Китаем. В прошлом году в Шанхае была открыта академия туринского клуба.

Фото также можно посмотреть на официальной странице «Ювентуса» в «Твиттере».