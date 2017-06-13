Матч «Аякс» — «Ростов» — самый рейтинговый на «Матч ТВ» среди встреч ЛЧ-2016/17

Телеканал «Матч ТВ» показал 89 трансляций матчей Лиги чемпионов сезона-16/17. Накопленный охват зрительской аудитории в целевой аудитории телеканала «мужчины в возрасте старше 18 лет» (М18+) составил 42,6 млн человек.



В топ-10 трансляций сезона-16/17 по доле телесмотрения в категории «мужчины в возрасте старше 18 лет» (М18+) попали шесть матчей с российскими клубами. Причём первое место занял матч между «Аяксом» и «Ростовом» (доля — 13,0%).

Далее десятка выглядит следующим образом:

2. «Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция) — 12,5%



3. «Реал» (Испания) — «Бавария» (Германия) -12,1%



4. ПСВ (Нидерланды) — «Ростов» (Россия) — 12,1%



5. «Барселона» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 11,3%



6. ЦСКА (Россия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 11,1%



7. «Реал» (Испания) — Атлетико (Испания) — 11,1%



8. «Тоттенхэм» (Англия) — ЦСКА (Россия) — 11,0%



9. «Ростов» (Россия) — «Аякс» (Нидерланды) — 10,8%



10. ЦСКА (Россия) — «Монако» (Франция) — 10,7%.