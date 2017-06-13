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ФИФА: права на показ Кубка конфедераций не реализованы на Украине

13 июня 2017, вторник. 18:41. Бизнес

В ФИФА сообщили, что Кубок конфедераций—2017 не будет транслироваться на территории Украины. Турнир пройдёт в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

«На время ответа (13 июня 2017 года) Европейский вещательный союз, который владеет правами показа Кубка конфедераций, не реализовал их на Украине. Что касается телевизионных прав на чемпионат мира—2018, они были предоставлены НОТУ», – приводит сообщение медиадепартамента ФИФА «Футбол 24».

НОТУ пока не решила, что делать с правами показа чемпионата мира. Ранее председатель НОТУ Зураб Аласания заявлял, что не будет транслировать ЧМ-2018 даже под угрозой увольнения, если сборная Украины поедет в Россию.

Председатель НОТУ: если сборная Украины поедет на ЧМ, выступлю против показа игр
Источник: Футбол 24 Сообщить об ошибке
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