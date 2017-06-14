Букмекерская компания Betcity стала официальным партнёром ЦСКА

Новым партнёром московского ЦСКА стала букмекерская компания Betcity из Ростова-на-Дону. Пятилетний контракт подписали президент легендарного клуба Евгений Гинер и президент Betcity Сергей Самсоненко. Об этом сообщил экс-председатель правления СРО букмекеров Николай Оганезов.

«Подписание долгосрочного контракта между лидером российского футбола и одной из ведущих букмекерских компаний в стране в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018 определило вектор развития сотрудничества букмекерского бизнеса и спорта. Следует отдельно отметить, что букмекерская компания Betcity ставит для себя в приоритет поддержку российского спорта и помимо контракта с ЦСКА заключает с ведущими спортивными федерациями в соответствии с законом соглашения о перечислении 5% от доходов Betcity на финансирование профессионального и развития детско-юношеского спорта в стране.

Искренне надеюсь, что поддержка российскими букмекерами отечественных футбольных клубов и спорта в целом вернёт нашей стране лидирующие позиции мировой спортивной державы и позволит нашим футболистам успешно выступить на ЧМ-2018", — написал Оганезов в «Фейсбуке».