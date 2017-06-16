МОК объявил о прекращении сотрудничества с McDonald's

Международный олимпийский комитет и американская корпорация McDonald's приняли совместное решение завершить сотрудничество. Финансовые условия расторжения договора не раскрываются.

«Мы понимаем, что McDonald's намерен сосредоточиться на других бизнес-приоритетах. Поэтому мы приняли обоюдное решение прекратить сотрудничество», — сказал управляющий директор МОК по вопросам телевидения и маркетинга Тимо Лумме.

При этом подчёркивается, что американская сеть ресторанов быстрого питания останется спонсором Олимпиады-2018 в Пхёнхчане.