Власти Москвы не зафиксировали нелегальных продаж льготных билетов на КК-2017

Правительство Москвы не зафиксировало случаев нелегального распространения билетов на матчи Кубка конфедераций — 2017, распространяемых среди малообеспеченных слоев населения, заявил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.



«Не могу говорить за другие города, но в Москве мы этому уделяем очень серьёзное внимание и контролируем, чтобы таких случаев не было. Прошла первая игра, и я таких случаев пока не знаю. Мы стараемся это делать максимально открыто и прозрачно, координируя свои действия с ФИФА и оргкомитетом», — приводит слова Гуляева Rambler News Service.



По его словам, общий объём билетов для малоимущих составляет 10–15%. «У ФИФА есть программа лояльности для малообеспеченных граждан, Москва, конечно же, принимает в этом участие, мы совместно с оргкомитетом такую помощь тоже оказываем. Это порядка 10–15% от всех билетов, это политика ФИФА, и мы в этом являемся помощниками», — подчеркнул Гуляев.