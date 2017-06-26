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«Зенит» открыл продажу абонементов на первый круг сезона-2017/18

26 июня 2017, понедельник. 18:31. Бизнес

«Зенит» сообщил о начале реализации абонементов на домашние матчи «Зенита» в первом круге нового сезона и предложил болельщикам единственный вид абонемента «Всё включено», предоставляющий возможность посещения всех домашних матчей команды на стадионе «Санкт-Петербург», проводимых в рамках РФПЛ, Кубка России и Лиги Европы.

«Для владельцев абонементов прошлого сезона действуют специальные цены от 3500 рублей. Владельцам абонементов предоставляется возможность получения бесплатного билета на домашние матчи «Зенита»-м и «Зенита»-2.

С 26 июня по 9 июля продление доступно исключительно для владельцев абонементов сезона-2016/17. С 10 июля откроется свободная продажа, в том числе — на фанатский вираж. «Зенит» обращает внимание, что скидки на продление абонементов действуют только до 9 июля. Кроме того, с 10 июля для первых 3 тысяч болельщиков, которые купят абонементы в рамках свободной продажи, будет действовать специальная цена. После реализации первых 3 тысяч абонементов их стоимость возрастёт», — информирует сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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