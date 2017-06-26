«Зенит» открыл продажу абонементов на первый круг сезона-2017/18

«Зенит» сообщил о начале реализации абонементов на домашние матчи «Зенита» в первом круге нового сезона и предложил болельщикам единственный вид абонемента «Всё включено», предоставляющий возможность посещения всех домашних матчей команды на стадионе «Санкт-Петербург», проводимых в рамках РФПЛ, Кубка России и Лиги Европы.

«Для владельцев абонементов прошлого сезона действуют специальные цены от 3500 рублей. Владельцам абонементов предоставляется возможность получения бесплатного билета на домашние матчи «Зенита»-м и «Зенита»-2.



С 26 июня по 9 июля продление доступно исключительно для владельцев абонементов сезона-2016/17. С 10 июля откроется свободная продажа, в том числе — на фанатский вираж. «Зенит» обращает внимание, что скидки на продление абонементов действуют только до 9 июля. Кроме того, с 10 июля для первых 3 тысяч болельщиков, которые купят абонементы в рамках свободной продажи, будет действовать специальная цена. После реализации первых 3 тысяч абонементов их стоимость возрастёт», — информирует сайт клуба.