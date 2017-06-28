«Фейсбук» начнёт показывать матчи Лиги чемпионов на территории США

Американский телеканал Fox Sports и «Фейсбук» подписали контракт, предусматривающий показ матчей европейской Лиги чемпионов в социальной сети, сообщает Bloomberg.



С сентября 2017 года американские пользователи «Фейсбука» смогут смотреть игры главного еврокубкового турнира в прямом эфире. Договор предусматривает показ матчей на групповой стадии, 1/8 и 1/4 финала турнира. Компании отказались разглашать финансовые условия сделки.



Это уже не первый опыт показа футбольных матчей в «Фейсбуке». Так, трансляцию товарищеской встречи в честь Уэйна Руни, состоявшейся летом 2016 года, в этой социальной сети посмотрели 3,7 млн человек. В феврале 2017-го «Фейсбук» объявил о начале трансляций матчей чемпионата Мексики по футболу в США.