Представитель ОКР: российский бизнес должен взаимодействовать со спортом

Представитель Олимпийского комитета России Олег Румянцев на заседании комитета по СМИ и информационной политике «Бизнес и спорт: в коня ли корм? Зачем бизнесу спорт?» выразил своё мнение о развитии спорта и бизнеса в России.

«Спорт нуждается в менеджменте, как и другие отрасли. В России спорт всегда развивался по другим законам в сравнении с другими странами. Для нас важно, чтобы бизнес-сообщество взаимодействовало с нами. Спортивный бизнес должен быть подкреплён соответствующими знаниями. Зарубежный опыт вполне применим в российском спорте. Управление спортивными проектами требует профессионализма и определённых умений. Спорт — это сфера, которая нужна всем. Спорт — это уникальные эмоции и страсть. Нужно уметь использовать технологии.

Российский спорт — это та сфера, в которой наша страна является очень конкурентоспособной с точки зрения и бизнеса, и соревнований. Мы работаем в самых разных направлениях. После неудачного выступления в Ванкувере мы создали программу «Одна страна — одна команда» — это была программа антикризисного пиара. Все вместе мы смогли подготовить страну к искренней поддержке. Очень важный вопрос — подготовка резервов. Этим вопросом мы также активно занимаемся. Сейчас спортивная отрасль в России очень мала. Отсутствие школьного и студенческого спорта является проблемой. Но есть потребность в интенсивном обмене знаний с другими сообществами. Нужно сделать это максимально технологично и грамотно», — передаёт слова Румянцева корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.