Миллер: не читал о своём уходе из «Газпрома» — это о чём-то говорит

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал слухи о своём уходе с поста ради кресла губернатора Санкт-Петербурга.



«Скажу честно и откровенно: не видел таких сообщений и их не читал. Если не видел и не читал, то, видимо, это о чём-то говорит», — цитирует Миллера «Деловой Петербург».



Несколько недель назад издание Energy Insider сообщило, что Миллер готовится вернуться в родной город Петербург в качестве нового губернатора, а его место может занять Дмитрий Медведев.



«Газпром» — генеральный спонсор футбольного клуба «Зенит».