Дзампарини отменил продажу «Палермо»

Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини сообщил, что продажа клуба англо-американскому фонду не состоится.

Весной итальяно-американский бизнесмен Пол Баккальини заменил Дзампарини на посту президента «Палермо», однако клуб остался в собственности 76-летнего функционера, и продажа сицилийской команды англо-американскому фонду должна была быть оформлена позже, однако она всё же не состоится.

«Я не получил нужных гарантий и не могу продать клуб первому встречному парню. Я продолжу свой путь и верну „Палермо“ в Серию А. Если деньги всё-таки поступят, то переговоры можно будет продолжить, но, насколько мне известно, этого не случится», — цитирует Дзампарини Football Italia.