«Челси» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2017/18

Английский футбольный клуб «Челси», новым техническим спонсором которого стала компания Nike, на своём официальном сайте представил комплект формы, в которой лондонская команда будет выступать в сезоне-2017/18.

Новая домашняя форма чемпионов Англии выполнена полностью в синем цвете, а гостевая футболка имеет белый цвет с синими вставками.

В прошлом году «Челси» объявил о прекращении сотрудничества с Adidas и заключении контракта с Nike. Клуб будет получать от американской компании около € 65 млн в год.

Новая домашняя форма «Челси» Фото: http://www.chelseafc.com