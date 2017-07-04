В Сети появилось изображение новой формы московского «Динамо»

Интернет-портал Footyheadlines опубликовал фотографии формы московского «Динамо» на сезон-2017/18. Домашний комплект формы столичного клуба выполнен в синем цвете с тёмными горизонтальными полосами. По центру изображён титульный спонсор, а выше — клубная эмблема и логотип технического спонсора.



«Динамо» по итогам предыдущего сезона смогло занять первое место в Футбольной национальной лиге и завоевать право вновь выступать в Премьер-Лиге.

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