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В Сети появилось изображение новой формы московского «Динамо»

4 июля 2017, вторник. 14:05. Бизнес

Интернет-портал Footyheadlines опубликовал фотографии формы московского «Динамо» на сезон-2017/18. Домашний комплект формы столичного клуба выполнен в синем цвете с тёмными горизонтальными полосами. По центру изображён титульный спонсор, а выше — клубная эмблема и логотип технического спонсора.

«Динамо» по итогам предыдущего сезона смогло занять первое место в Футбольной национальной лиге и завоевать право вновь выступать в Премьер-Лиге.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: Footyheadlines Сообщить об ошибке
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