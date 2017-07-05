BBC: 50% английских болельщиков смотрят незаконные трансляции АПЛ в Интернете

Болельщики клубов АПЛ регулярно смотрят и устраивают незаконные онлайн-трансляции матчей в Интернете, утверждает BBC. Был проведён опрос среди 1000 футбольных фанатов. Примерно половина из них признались, что смотрела матчи благодаря неофициальному провайдеру. Чуть более трети делают это как минимум раз в месяц, а 20% опрошенных – раз в неделю.



В числе причин просмотра нелегальных трансляций болельщики назвали такие: друг или член семьи тоже смотрит трансляции матчей в Интернете; качественные стримы; спортивные телевизионные пакеты не устраивают по соотношению цены и качества.



Треть фанатов не знает, незаконны ли трансляции матчей в Интернете. Ещё треть полагает, что они всегда незаконны.

