«Севилья» представила форму на сезон-2017/18

Испанский футбольный клуб «Севилья» представил форму на сезон-2017/18. Форма изготовлена техническим спонсором андалусийцев — компанией New Balance.

Были представлены сразу три комплекта формы «Севильи»: домашний комплект выполнен в белом тоне, выездной — в красном, а альтернативный — в чёрном.

По итогам минувшего розыгрыша испанской Примеры «Севилья» заняла четвёртое место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 38 матчах.

Фотографии доступны на официальной странице «Севильи» в социальной сети «Твиттер».