Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

«Матч» планирует проводить эксклюзивные платные трансляции на сайте

6 июля 2017, четверг. 19:11. Бизнес

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о возможном появлении платного контента на сайте телеканала.

«К модели платного доступа на сайте отношусь позитивно. Модель pay-per-view все хотят развивать, но не забывайте, что культура платить в нашей стране находится в зачаточном состоянии, все хотят потреблять бесплатно. Но весь мобайл, весь диджитал, все СМИ, которые агрегированы в том же диджитале, хотят зарабатывать на подписке.

Я, например, люблю Netflix. У меня куплена там подписка, и я смотрю большинство их проектов. Покупка — это небольшой шаг, который необходимо сделать, но зато потом ты первым будешь потреблять всё, что появляется прекрасного на Netflix, с роскошными субтитрами. Эта компания приучает людей к культурному платному потреблению легального контента. Конечно, мы сейчас находимся только в начале пути, но мы это будем развивать. А как иначе?

Многие спортивные события — я это очень хорошо вижу в боях — могут произойти, только если будет определённый денежный фонд: оплата площадки, гонорары топовых бойцов и так далее. В мире легко можно представить, что бои с участием топовых спортсменов купят по pay-per-view. Но в России я сейчас не могу себе представить, что бой с участием Фёдора Емельяненко мы покажем за деньги по этой модели, потому что нас проклянут все, вы же понимаете. Но российский рынок обязательно к этому придёт: мир движется в определённом направлении, и мы не сможем идти противоположным путём.

Мы экспериментируем с платным контентом на сайте, пробуем. Можно говорить о достаточно короткой временной дистанции. При этом мы можем по-разному подходить к определению условий, на которых мы показываем тот или иной контент: что-то мы можем показывать бесплатно на «Матч ТВ», что-то — на платных тематических каналах, а что-то совсем эксклюзивное мы можем попробовать продать на сайте.

Когда российский спорт целиком — а я надеюсь, что мы движемся в этом направлении — начнёт зарабатывать, то, соответственно, и платный контент тоже начнёт продаваться, вот увидите! Сегодня мы оказываемся в идеальной ситуации: начиная от инфраструктуры, которая выстроена к чемпионату мира по футболу, и заканчивая теми широкомасштабными спортивными событиями, которые происходят и произойдут в ближайший год в нашей жизни. Так что если не сейчас, то когда?" — сказала Канделаки в интервью RNS.

Источник: Rambler News Service Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Матч ТВ Телетрансляции
Новости. Бизнес
6 июля 2017, четверг
19:11 «Матч» планирует проводить эксклюзивные платные трансляции на сайте
18:46 Канделаки: будут долгие торги за показ матчей Примеры
17:02 Вместо Mercedes-Benz новым спонсором сборной Германии станет Volkswagen
16:42 Авиакомпания «Россия» закупит сувениры с логотипом «Зенита» на 4,5 млн рублей
5 июля 2017, среда
22:16 Малая спортивная арена ФК «Локомотив» сменит название на «Сапсан-арена»
21:37 «Фиорентина» представила форму на сезон-2017/18
19:09 «Севилья» представила форму на сезон-2017/18
18:21 «Томь» представила форму на сезон-2017/18
17:54 Мутко: Россия готова платить за трансляцию ЧМ-2018 $ 38-40 млн, а не $ 110 млн
12:25 «Зенит» представит новую форму на стадионе «Санкт-Петербург»
06:08 BBC: более трети болельщиков смотрят незаконные трансляции АПЛ в Интернете
05:05 Бывший бизнес-партнёр Беккера требует от него € 36,5 млн
4 июля 2017, вторник
19:25 «Матч ТВ» обсуждает детали возможного сотрудничества с китайским телеканалом
19:08 Фурсенко: хотим, чтобы болельщики «Зенита» зажили другой жизнью со стадионом
19:01 Новую форму «Крыльев Советов» представили болельщик и воспитанник клубной школы
14:05 В Сети появилось изображение новой формы московского «Динамо»
3 июля 2017, понедельник
17:31 «Анжи» открыл продажу абонементов на домашние матчи в сезоне-2017/18
16:06 Женская сборная России представила новую форму
14:21 «Краснодар» подготовил новую коллекцию фанатской одежды
12:04 «Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2017/18
1 июля 2017, суббота
11:49 «Тоттенхэм» презентовал форму на сезон-2017/18
11:33 «Челси» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2017/18
30 июня 2017, пятница
23:05 Дзампарини отменил продажу «Палермо»
22:22 «Ред Булл Зальцбург» изменит клубную эмблему из-за сходства с «РБ Лейпциг»
21:16 «Ювентус» представил гостевую форму на сезон-2017/18
19:40 Миллер: не читал о своём уходе из «Газпрома» — это о чём-то говорит
17:20 «Спартак» разорвал спонсорский контракт с отелем из-за американских санкций
16:24 «Тоттенхэм» заключил спонсорский контракт с Nike
11:38 «Бавария» презентовала выездную форму на следующий сезон
29 июня 2017, четверг
19:33 «ПСЖ» представил выездную форму на сезон-2017/18
16:03 «Газпром» направит 250 млн рублей на спонсирование «Томи» в сезоне-2017/18
11:50 «Барселона» представила выездную форму на сезон-2017/18
11:17 «Милан» показал выездной комплект формы на сезон-2017/18
28 июня 2017, среда
21:23 Утверждён состав комитета РФС по маркетингу
17:49 Ellesse прекратила сотрудничество с уличённым в употреблении кокаина теннисистом
14:56 Представитель ОКР: российский бизнес должен взаимодействовать со спортом
13:34 Булыкин: в России деньги в футболе тратятся неэффективно
11:52 «Интер» презентовал новую выездную форму на следующий сезон
10:19 «Рома» представила выездную форму на сезон-2017/18
07:47 «Ростов» потратит более 5,5 млн рублей на безопасность домашних матчей
03:39 Бюджет заявочной кампании России на проведение ЧМ-2018 составил 788 млн рублей
00:57 «Фейсбук» начнёт показывать матчи Лиги чемпионов на территории США
00:26 «Ростов» потратил почти 1,5 млн рублей на форму для футболистов
27 июня 2017, вторник
18:30 «Зенит» продаёт абонементы и на стадион «Санкт-Петербург», и на «Петровский»
26 июня 2017, понедельник
23:58 Азар, Кабай, Демба Ба и Сов стали инвесторами нового клуба из Сан-Диего
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В чём причина падения аудитории прямых трансляций на "Матч ТВ"?
Бесплатные трансляции в Интернете
1409 (15%)
Биатлон и хоккей всё вытянут в декабре
1456 (16%)
Падение интереса к телеканалу
6331 (69%)
Проголосовало: 9196
Архив →
© championat.com, 2000–2017