«Матч» планирует проводить эксклюзивные платные трансляции на сайте

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о возможном появлении платного контента на сайте телеканала.



«К модели платного доступа на сайте отношусь позитивно. Модель pay-per-view все хотят развивать, но не забывайте, что культура платить в нашей стране находится в зачаточном состоянии, все хотят потреблять бесплатно. Но весь мобайл, весь диджитал, все СМИ, которые агрегированы в том же диджитале, хотят зарабатывать на подписке.



Я, например, люблю Netflix. У меня куплена там подписка, и я смотрю большинство их проектов. Покупка — это небольшой шаг, который необходимо сделать, но зато потом ты первым будешь потреблять всё, что появляется прекрасного на Netflix, с роскошными субтитрами. Эта компания приучает людей к культурному платному потреблению легального контента. Конечно, мы сейчас находимся только в начале пути, но мы это будем развивать. А как иначе?



Многие спортивные события — я это очень хорошо вижу в боях — могут произойти, только если будет определённый денежный фонд: оплата площадки, гонорары топовых бойцов и так далее. В мире легко можно представить, что бои с участием топовых спортсменов купят по pay-per-view. Но в России я сейчас не могу себе представить, что бой с участием Фёдора Емельяненко мы покажем за деньги по этой модели, потому что нас проклянут все, вы же понимаете. Но российский рынок обязательно к этому придёт: мир движется в определённом направлении, и мы не сможем идти противоположным путём.



Мы экспериментируем с платным контентом на сайте, пробуем. Можно говорить о достаточно короткой временной дистанции. При этом мы можем по-разному подходить к определению условий, на которых мы показываем тот или иной контент: что-то мы можем показывать бесплатно на «Матч ТВ», что-то — на платных тематических каналах, а что-то совсем эксклюзивное мы можем попробовать продать на сайте.

Когда российский спорт целиком — а я надеюсь, что мы движемся в этом направлении — начнёт зарабатывать, то, соответственно, и платный контент тоже начнёт продаваться, вот увидите! Сегодня мы оказываемся в идеальной ситуации: начиная от инфраструктуры, которая выстроена к чемпионату мира по футболу, и заканчивая теми широкомасштабными спортивными событиями, которые происходят и произойдут в ближайший год в нашей жизни. Так что если не сейчас, то когда?" — сказала Канделаки в интервью RNS.