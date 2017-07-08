Mercedes заплатит «Динамо» 48,4 млн рублей после обещания вернуться в РФПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо», впервые в истории покинувший в прошлом году РФПЛ, чтобы сохранить спонсоров на фоне понижения в классе, прибег к обещанию за один сезон вернуться в Премьер-Лигу, сообщает «Интерфакс-Россия».

О сложных переговорах со спонсорами клуб рассказал в годовом отчёте за 2016 год. В документе сказано, что договор с автомобильным партнёром «Динамо» — АО «Мерседес-Бенц Рус» — истекал в июле прошлого года, и ещё до вылета из РФПЛ клуб провёл переговоры о подписании нового соглашения «на улучшенных условиях». Однако после вылета команды в ФНЛ договорённости были аннулированы, «рассматривался вопрос прекращения сотрудничества», сказано в отчёте.

«На начальном этапе переговоров после вылета команды из РФПЛ была достигнута важная договорённость о продлении сотрудничества, но при существенном ухудшении условий. Тем не менее в результате продолжительных и сложных переговоров (с учётом устных гарантий возвращения команды в РФПЛ в 2017 году и открытия нового стадиона «Динамо») был заключён новый двухлетний договор о спонсорстве, сумма которого была увеличена почти в два раза — до 48,4 млн рублей за два года», — сообщает «Динамо».

Устное обещание «Динамо» выполнило — клуб обеспечил возвращение в РФПЛ задолго до окончания первенства ФНЛ.

Ещё одного спонсора — Nike — «Динамо» также удалось убедить остаться после вылета из РФПЛ, но с потерей в деньгах.

«Компания Nike, технический партнёр клуба, также была готова воспользоваться договорной опцией на расторжение соглашения в связи с вылетом команды в ФНЛ. По итогам переговоров удалось убедить Nike продолжить взаимодействие, с уменьшением спонсорских выплат на период нахождения команды в ФНЛ, но с сохранением прежних объёмов поставки формы и прежних условий по выплатам роялти», — сказано в отчёте.