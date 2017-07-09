«Тоттенхэм» опроверг слухи о возможной смене владельцев клуба

Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» опроверг информацию о том, что у команды может смениться владелец.

«Тоттенхэм» работает с компанией Rothschild, чтобы обеспечить финансирование нового стадиона. Как и ожидалось, в связи с этим появилось множество предложений. 31 мая клуб объявил о соглашении с консорциумом банков о финансировании новой арены. Руководство уверено, что это оптимальное решение в интересах болельщиков, сотрудников и акционеров клуба в целях дальнейшего развития. Руководство не ведёт никаких переговоров о поглощении клуба», — говорится в сообщении пресс-службы лондонцев.

Ранее издание The Times сообщило, что Компания Iconiq Capital, которая управляет активами основателя «Фейсбука» Марка Цукерберга и других предпринимателей Кремниевой долины, может приобрести «Тоттенхэм» и рассматривает вариант с предложением о покупке команды в размере £ 1 млрд (€ 1,13 млрд).