«Шахтёр» представил домашний комплект формы на сезон-2017/18

«Шахтёр» вместе с компанией Nike представил домашний комплект формы на следующий сезон. Новый комплект в продаже уже с 11 июля.

«Вертикальные полосы знаковых для «горняков» цветов дополнены косыми ярко-синими вкраплениями на футболке. Этот дизайн вдохновлён домашним стадионом команды: оранжевые и синие переливы напоминают освещённую «Донбасс Арену». Чёрные рукава и плечи – символ темноты, царящей в глубине угольных шахт Донбасса.



С обеих сторон футболки расположена эластичная полоса, продолжающаяся на шортах. При движении она растягивается, улучшая вентиляцию, и просвечивается ярко-синей подкладкой», — говорится на официальном сайте «горняков».

Фонсека: основные принципы в «Шахтёре» уже сформированы, хотим улучшить детали