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«Рубин», скорее всего, начнёт новый сезон в старых комплектах формы

13 июля 2017, четверг. 00:54. Бизнес

«Рубин» пока не может согласовать контракт с New Balance и, вероятно, начнёт новый сезон в старых комплектах формы от Jako, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Переговоры с New Balance вели представители прошлого руководства, интерес к американцам от «Рубина» сохранился и после смены менеджмента. Но, по разным причинам, переодеться в новую форму клуб до зимы вряд ли сможет.

Новым президентом «Рубина» этим летом стал Радик Шаймиев, сменивший на этом посту Ильсура Метшина. Клуб перешёл под контроль группы компаний «ТАИФ».

Игровые комплекты «Рубина» в сезоне-2016/17

Игровые комплекты «Рубина» в сезоне-2016/17

Фото: rubin-kazan.ru
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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