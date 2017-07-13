«Лестер Сити» на своём официальном сайте представил выездную форму на сезон-2017/18. Новый комплект от Puma выполнен в чёрном цвете. Последний раз форма аналогичной расцветки использовалась в сезоне-2015/16, когда «Лестер» первый раз в своей истории выиграл Премьер-Лигу.

Впервые в новых футболках игроки «Лестер Сити» могут выйти на поле во время азиатского турне в Гонконге. Форма уже поступила в продажу.

Сезон в английской Премьер-лиге стартует 11 августа.

«Лестер» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

«Лестер» представил выездную форму на сезон-2017/18 Фото: www.lcfc.com

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