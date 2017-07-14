Партнёром ФК «Динамо» стал производитель одежды для мужчин BML

14 июля бренд BML стал официальным партнёром московского футбольного клуба «Динамо». BML предоставит руководству и футболистам «Динамо» классическую одежду, изготовленную по индивидуальному пошиву, и аксессуары от ведущих итальянских производителей.



«Коллекции мужской одежды BML создаются из самых высококачественных тканей: австралийская шерсть, кашемир, шёлк, кожа и мех тосканы. Каждый костюм и пиджак выполнены в соответствии с лучшими традициями итальянского портняжного искусства, а также немецких технологий, совершенствующихся год от года.



Неизменные черты бренда BML — безукоризненный крой, элегантность, стиль и безупречно высокое качество изделий. ФК «Динамо-Москва» и BML надеются на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичного клуба.