«Рубин» заплатил 10,5 млн рублей за право показа своих матчей РФПЛ

Футбольный клуб «Рубин» заплатил 10,5 млн рублей за право показа своих матчей российской Премьер-Лиги, сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации источника, казанский клуб передал права на показ своих матчей телеканалу ТНВ (Татарстан — Новый век) на безвозмездной основе. ТНВ впервые за последние 10 лет покажет все матчи «Рубина» в прямом эфире на Республику Татарстан. Отмечается, что при показе матчей у «Рубина» есть много ограничений. Например, показ разрешён только по телевидению и только на территории Татарстана.