«Челси» объявил о начале партнёрства с компанией Ericsson

Футбольный клуб «Челси» на официальном сайте сообщил о партнёрстве с компанией Ericsson, которая будет предоставлять бесплатный Wi-Fi для посетителей «Стэмфорд Бридж».

На данный момент во время матчей команды мобильные сети на стадионе работают не лучшим образом из-за переполненности трибун. Обеспечивая для болельщиков беспроводную цифровую связь, Ericsson будет проектировать, строить, эксплуатировать сети Wi-Fi и управлять ими от лица клуба.

Ранее шведская компания уже обеспечивала для болельщиков доступ к Wi-Fi на ЧМ-2014 в Бразилии и на ЧЕ-2016 во Франции.