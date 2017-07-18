Состоялась презентация линейки мультиспортивных часов fēnix 5 от компании Garmin

14 июля в спортивной школе I LOVE RUNNING FAMILY состоялась презентация флагманской линейки мультиспортивных часов fēnix 5 от компании Garmin. Гости мероприятия, среди которых были партнёры компании и представители прессы, узнали о новых функциях моделей и испытали гаджеты в деле.

Все новинки fēnix 5 предоставляют предзагруженные функции для бега, велоспорта, плавания, лыж и других видов спорта. Часы оснащены встроенным в корпус устройства пульсометром Garmin Elevate™, который выдаёт показания частоты пульса круглосуточно без необходимости в ношении нагрудного датчика. Все модели этой линейки имеют новый центральный виджет, куда выводятся данные функций Training Effect 2.0 – показатели «TrainingStatus» (состояние тренировки) и «Training Load» (тренировочная нагрузка), позволяющие спортсменам повысить эффективность тренировок и получать больше информации о реальном прогрессе.

При сопряжении с совместимым смартфоном пользователи fēnix 5 могут получать оповещения о вызовах, текстовых сообщениях и электронных письмах прямо на устройство. Часы совместимы с Connect IQ с возможностью загружать приложения, виджеты, поля данных и циферблаты, а также с Garmin Face–It, с помощью которого можно использовать в качестве циферблата любимые фотографии. Цветной дисплей Chroma™ с высоким разрешением специально разработан для открытого воздуха и обеспечивает отличное изображение даже при ярком солнечном свете.