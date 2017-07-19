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Алли признан самым дорогим молодым игроком мира, Мбаппе — второй

19 июля 2017, среда. 18:31. Бизнес

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли признан самым дорогим игроком мира в возрастной категории до 21 года по версии Soccerex.

Футболист сборной Англии провёл очень яркий сезон в АПЛ, забив 18 голов в 37 матчах и войдя в пятёрку лучших игроков лиги по версии болельщиков. Сейчас его стоимость, которая складывается из таких показателей, как возраст, позиция, продолжительность контракта, количество голов и матчей на международном уровне, оценивается в € 82,6 млн.

Второе место в рейтинге занимает нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, его трансферная стоимость — € 61,7 млн. Третий — нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле, которого оценивают в € 60,9 млн.

Самые дорогие молодые игроки мира:
1. Деле Алли («Тоттенхэм») — € 82,6 млн;
2. Килиан Мбаппе («Монако») — € 61,7 млн;
3. Усман Дембеле («Боруссия» Д) — € 60,9 млн;
4. Лерой Зане («Манчестер Сити») — € 51,1 млн;
5. Марко Асенсио («Реал») — € 42,7 млн;
6. Габриэл Жезус («Манчестер Сити») — € 42,6 млн;
7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — € 40,6 млн;
8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — € 40,5 млн;
9. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — € 35,6 млн;
10. Кингсли Коман («Бавария») — € 35 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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