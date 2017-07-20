Спонсором ФК «Ростов» стала инвестиционная компания «Южный капитал»

Официальным спонсором клуба Российской футбольной Премьер-Лиги «Ростов» стала инвестиционная компания «Южный капитал».

«Уважаемые болельщики, инвестиционная компания «Южный капитал» стала официальным спонсором «Ростова». Логотип компании будет нанесён на игровые футболки нашей команды и будет расположен над фамилиями игроков», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.



ООО «Южный капитал» — частная инвестиционная компания, основными направлениями деятельности которой являются операции с ценными бумагами и прямые инвестиции.