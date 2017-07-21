«Лацио» представил третий комплект формы на сезон-2017/18

«Лацио» на своём официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2017/18. Новая экипировка от Macron выполнена в синем цвете, а вратарский комплект полностью красный. Шорты и гетры у полевых игроков тёмно-синего цвета.

Новая форма «Лацио» уже поступила в продажу и доступна в магазинах Macron и на сайте римского клуба. Отметим, что презентация прошла на венецианском курорте, где «Лацио» готовится к новому сезону.

Если у вас не отображается фото, его также можно посмотреть на странице римского клуба в «Твиттере».