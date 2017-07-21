В Германии у матча Кубка конфедераций наибольшая аудитория в спорте в 2017 году

В Германии за первой в истории национальной команды победой на Кубке конфедераций наблюдало в общей сложности 14,69 млн зрителей (доля аудитории — 42,7%). Это самая большая аудитория среди всех спортивных телетрансляций в Германии в этом году.



В Чили телезрители могли увидеть игру своей команды в финальном матче по трём каналам (Canal 13, Mega Channel 9 и TVN Channel 7). В общей сложности телевещательные компании стабильно собирали долю более 80 % зрителей, а финальный матч посмотрели 4,343 млн человек.



В России матч открытия с участием хозяев транслировался по каналу «Матч ТВ», и его посмотрели 4,24 млн зрителей. Хотя сборной хозяев не удалось выйти из группы, интерес зрителей к турниру только вырос к его завершению. Трансляцию финального матча по Первому каналу посмотрело в два раза больше людей — 8,74 млн. Это самая значительная аудитория для спортивной трансляции в России с начала этого года, она опережает даже полуфинал чемпионата мира по хоккею Россия—Канада.



Помимо весьма воодушевляющих размеров аудитории телетрансляций, рекордным числом посетителей за 16 дней турнира могут похвастаться цифровые платформы ФИФА: около 51 млн болельщиков из разных стран прочитали и посмотрели материалы на портале FIFA.com, а также на страницах FIFA в социальных сетях «Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттер» и «ВКонтакте» (в общей сложности 389 млн просмотров). Кроме того, официальный канал ФИФА в YouTube собрал более 38,5 млн просмотров, а их общее время превысило 130 лет (68 733 563 минут).