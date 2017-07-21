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Во время Кубка конфедераций было продано 61 369 хот-догов

21 июля 2017, пятница. 18:58. Бизнес

ФИФА опубликовала отчёт о маркетинговых показателях Кубка конфедераций — 2017, прошедшего недавно в России.

Всего было распространено 628 304 билетов. Среднее число зрителей на матчах — 39 269 человек при заполняемости стадионов 85%. Результаты продаж лицензионных товаров на стадионах превзошли результаты на Кубке конфедераций — 2013 в Бразилии. Было продано более 85 000 товаров.

В рамках соглашения по организации общественного питания было нанято более 2 922 человек. Было продано: 8759 чизбургеров (только Санкт-Петербург), 61 369 хот-догов, 50 719 сэндвичей, 11 139 кулебяк, 4750 элешей (только Казань), 163 712 напитков Coca-Cola, 374 435 напитков AB InBev. Число точек общественного питания на стадионах: Санкт-Петербург — 67, Москва — 50, Казань — 31, Сочи — 43.

Программа гостеприимства:
— 7320 пакетов в рамках программы гостеприимства (80% в России, 20% в других странах);
— 18 500 гостей по программе гостеприимства;
— 50 лаунж-зон для гостей по программе гостеприимства;
— 150 отдельных лож для гостей по программе гостеприимства;
— 8 кейтеринговых компаний;
— 1500 сотрудников (повара, официанты и т. д.);
— 560 хостес;
— 5000 м3.

Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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Кубок конфедераций
Новости. Бизнес
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