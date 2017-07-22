На футболках «Челси» в сезоне 2017/18 появится новая надпись. Это связано с расширением партнёрства лондонского клуба с компанией Yokohama Rubber Co. Ltd. На рукавах формы появится логотип и надпись Alliance Tyres компании Yokohama — логотип новых шин пассажирских транспортных средств.

«Мы рады развивать партнёрство с компанией Yokohama Rubber Co. Ltd, продвигая бренд Alliance Tyres в мире. Возможность разместить свой логотип на легендарной форме «Челси» идеальна для партнёра, который хочет использовать авторитет клуба в АПЛ и обратить на себя внимание миллионов болельщиков «Челси» по всему миру.



Yokohama производитель шин высшего класса, который также производит инновационную продукцию, и их бизнес становился всё крепче с того момента, как мы начали сотрудничать в 2015 году. Мы постараемся помочь им расширять бизнес и продвигать бренд Alliance Tyres», — заявил коммерческий директор «Челси» Крис Таунсенд.

На рукаве формы «Челси» в сезоне-2017/18 появится эмблема Alliance Tyres Фото : http://www.chelsea-fc.ru