«Бавария» откроет собственную футбольную школу в Китае до конца 2019 года

Футбольный клуб «Бавария» откроет собственную футбольную школу в Шэньчжэне (Китай) до конца 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.

В Шэньчжэне проживают 17 млн человек, этот город считается технологическим центром Китая. По планам, в футбольной школе будет заниматься до 1000 детей, при отборе предпочтение будет отдаваться жителям провинции. Помимо школы будет создан тренировочный центр с 16 полями, кабинетами для теоретических занятий, процедурными и тренерскими комнатами. Тренеры и игроки школы в будущем смогут участвовать в программах обмена и повышать мастерство в Мюнхене.

Ещё в марте руководство «Баварии» объявило, что примет участие в создании школы в Шэньчжэне. Тогда же была достигнута договорённость об обучении тренеров, постоянном обмене опытом и проведении тренировочных сборов.

С того момента как в Китае была объявлена поддержка футбола на государственном уровне, между Германией и Поднебесной была запущена программа сотрудничества. Руководители «Баварии» остались под впечатлением от увиденной презентации. «То, что мы увидели, доказывает, что футбол в Китае, и особенно в Шэньчжэне, идёт по правильному пути», — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.