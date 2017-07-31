Футболисты ЦСКА стали героями видеоролика «Аэрофлота»

Футболисты и главный тренер ЦСКА Виктор Гончеренко стали героями видеоролика «Аэрофлота». Видео появилось на официальном канале авиакомпании в YouTube.

«Мы делаем ставку на комфорт и безопасность! И это отмечают не только футболисты клуба ЦСКА.

Присоединяйтесь к ним и оцените наш сервис на всех этапах вашего путешествия и в воздухе, и на земле», — говорится в сообщении.

«Аэрофлот» — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1052 пункта в 177 странах. В 2014 году «Аэрофлот» перевез 23,6 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 34,7 млн.

Если у вас не отображается видеоролик, его также можно посмотреть в YouTube.