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Футболисты ЦСКА стали героями видеоролика «Аэрофлота»

31 июля 2017, понедельник. 15:02. Бизнес

Футболисты и главный тренер ЦСКА Виктор Гончеренко стали героями видеоролика «Аэрофлота». Видео появилось на официальном канале авиакомпании в YouTube.

«Мы делаем ставку на комфорт и безопасность! И это отмечают не только футболисты клуба ЦСКА.

Присоединяйтесь к ним и оцените наш сервис на всех этапах вашего путешествия и в воздухе, и на земле», — говорится в сообщении.

«Аэрофлот» — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1052 пункта в 177 странах. В 2014 году «Аэрофлот» перевез 23,6 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 34,7 млн.

Если у вас не отображается видеоролик, его также можно посмотреть в YouTube.

Источник: "Аэрофлот" Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Аэрофлот
Новости. Бизнес
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