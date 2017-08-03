MLS и аdidas заключили новый шестилетний контракт

Высшая футбольная лига США и Канады MLS заключила новый спонсорский контракт с немецким производителя спортивной экипировки аdidas. Как сообщает ESPN FC, соглашение рассчитано до 2024 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по неофициальным данным, MLS по условию нового контракта получит от аdidas $ 700 млн.

Adidas начал свои отношения с MLS в 1996 году, сотрудничая с несколькими американскими клубами. В 2004 году компания стала партнёром всей лиги. В 2010 году стороны подписали контракт сроком на восемь лет.