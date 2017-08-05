Баскетбольный клуб «Црвена Звезда» заключил спонсорский контракт с Nike

Мужской сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» заключил контракта с американским производителем спортивной экипировки компанией Nike, который станет техническим спонсором клуба начиная с сезона-2017/18, сообщает официальный сайт команды.

Соглашение было подписано на два года с опцией возможного продления контракта ещё на два года. Отмечается, что дизайн новой формы «Црвены Звезды» пока находится в секрете.

« Успешный клуб Сербии достиг долгосрочного соглашения с компанией, концепцией которой является качество. «Црвена Звезда» присоединяется к могущественной семье, в которую уже входят «Фенербахче», ЦСКА, «Олимпиакос», «Барселона», «Маккаби» и другие», — говорится в сообщении пресс-службы.