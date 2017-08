Пользователи Reddit составили рейтинг достоверности спортивных источников

Пользователи социального новостного портала Reddit составили рейтинг достоверности различных источников, которые пишут про футбол. В итоге источники были поделены на пять групп в зависимости от правдивости информации по мнению пользователей.



1. Самые верные источники: Alfredo Pedullà (Sportltalia), Antonio Vitiello (MilanNews), Fabrizio Romano (Sky Italia, The Guardian), Gianluca Di Marzio (Sky Italia), Giuseppe La Scala (AC Milan shareholder), Mario Giunta (Sky Italia), Mauro Suma (Milan TV), Pasquale Campopiano (Independent Journalist/Financial news), Peppe Di Stefano (Sky Italia).



2. Хорошие источники: BBC (Англия), Calcio e Finanza (Financial news), Il fu Franco («Insider»), II Sole 24 Ore (Italy/Financial news), Milan Club, MilanNews, O Jogo (Португалия), Pietro Balzano Prota (Radio Rossonera/Independent Journalist), Pietro Mazzara (MilanNews), La Repubblica (Италия), Sky Italia (Италия).



3. Средние источники: A Boia (Португалия), Andrea Baili (Sportface), Bild (Германия/Бавария), Corriere della Sera (Италия), Corriere dello Sport (Италия), Edo86 (Financial news), The Guardian (Англия/excludes Romano), MediaSet (Италия), Record (Португалия), SpazioMilan, Sportltalia (Италия), La Stampa (Italy/excludes Nerozzi), TuttoMercatoWeb, Vito Angelè (SpazioMilan).



4. Источники низкого уровня: ANSA (Италия), AS (Испания/Real Madrid), Cadena Cope (Испания), Davide Russode Cerarne, (TelelombardiaTV), L'Équipe (Франция), La Gazzetta dello Sport (Италия/кроме Laudisa), Marca (Испания/Real Madrid), Massimiliano Nerozzi (La Stampa), mephobia (Freelance), Sportface (sportface2016).



5. Плохие источники: Carlo Laudisa (Gazzetta dello Sport), Daily Mail (Англия), Don Balon (Испания), ESPN (US), Express (Англия), Mirror (Англия), The Sun (Англия), Tancredi Paimeri (Freelance), Tuttosport (Италия).