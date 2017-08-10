«Зенит» ставит цель войти в десятку самых дорогих футбольных брендов мира

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, каким видит развитие клуба в долгосрочной перспективе.



«В прошлом году «Зенит» занял 41-е место в списке самых дорогих футбольных брендов в мира. Это абсолютно лучший результат среди российских клубов. Для нас это большая честь, но, считаю, нам в десятке точно надо быть. Если мы в ней будем, совершенно другие спонсорские средства будут поступать. Покупая молодых, сильных игроков, понимаем, что через 3-4 года достигнем серьёзных спортивных результатов. После этого капитализация клуба существенно возрастёт, и клуб сможет выручать деньги от трансфера игроков, которые будут выращены в клубе. Кстати, для этого необходим очень сильный тренер.



В „Анжи“ покупались уже зрелые звёзды, на которых бизнес сделать невозможно. Халк пришёл в „Зенит“, когда ему было 26 лет. Помимо его вклада в развитие самого клуба „Зенит“ получил средства, которые теперь может потратить. Давайте жить в сегодняшних реалиях, сейчас мы не можем купить игрока за 100 миллионов. Эта «звезда» ничего сегодняшнему „Зениту“ не добавит. Кроме того, мы попадём под санкции, будем лишены возможности выступать в еврокубках, подведём и себя, и РФС. Все покупки должны быть проведены аккуратно и с уважением к целям сборной на чемпионате мира», — сказал Фурсенко в интервью «Чемпионату».



Полное интервью с Сергеем Фурсенко читайте на «Чемпионате» в скором времени.

Бренд «Зенита» вошёл в топ-50 самых дорогих в мировом футболе