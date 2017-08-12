«Локомотив» в сезоне-2017/18 продал наибольшее количество абонементов за 5 лет

Президент «Локомотива» Илья Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным сообщил, что в новом сезоне уже на сегодняшний день клуб продал большое количество абонементов за последние пять лет.

«Очень беспокоят не полные трибуны на домашних матчах. Перемены происходят не так быстро, как этого хотелось бы. Меня заботят инфраструктурные и организационные вопросы. Хочется, чтобы всё функционировало быстрее и эффективнее.

Стало ли за этот год больше ходить болельщиков? Динамика есть, и она положительная. На сегодняшний день мы продали абонементов больше, чем за предыдущие четыре года, это самое большое количество проданных абонементов за последние пять лет. Буквально вчера пробили показатель, это радует. Рост числа болельщиков на домашних матчах есть, но хочется большего. Мы продолжаем продавать абонементы, и спрос на них есть», — сказал Геркус.

Полную версию интервью с президентом «Локомотива» читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.