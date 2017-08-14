«Саутгемптон» объявил о начале сотрудничества с китайскими инвесторами. Семья Гао провела переговоры с владельцем «святых» Катариной Либхерр и сумела договориться о начале совместной работы.

«Я рада подтвердить, что переговоры о привлечении нового партнёра в наш клуб завершены. После обширной и плодотворной работы мы вступаем в партнёрство с семьёй Гао, и я очень рада этому.



Сегодня начинается новая и захватывающая глава для нашего клуба. Г-н Гао Чжишен и его дочь, миссис Нелли Гао, с которыми я построила тесные отношения, разделяют наши ценности и амбиции. Мы вместе будем стремиться к созданию прочной основы для устойчивого долгосрочного успеха», — говорится в письме Либхерр.

Ранее сообщалось, что компания Lander Holdings, принадлежащая Гао, согласовала покупку «Саутгемптона» за £ 210 млн.