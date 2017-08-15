«Бавария» подписала спонсорский контракт с Qatar Airways

Мюнхенская «Бавария» подписала спонсорский контракт с катарской компанией Qatar Airways, сообщает Mundo Deportivo.

Начиная с сезона-2017/18 на рукавах футболок немецкого гранда будет название международного аэропорта столицы Дохи «Hamad», который принадлежит Qatar Airways. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

«Соглашение с «Баварией» свидетельствует о роли лидера Qatar Airways во всём мире спорта», — сказал в связи с этим исполнительный директор Qatar Airways Акбар Аль-Бакер.

Это фото можно посмотреть в «твиттере» Qatar Airways.