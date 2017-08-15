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«ПСЖ» за неделю продал столько же футболок Неймара, сколько ди Марии за год

15 августа 2017, вторник. 10:22 Бизнес

«ПСЖ» начинает получать дивиденды от перехода нападающего сборной Бразилии Неймара во французский клуб, сообщает AS.

Согласно информации источника, за неделю «ПСЖ» продал более 20 тыс. футболок Неймара, ранее защищавшего цвета таких клубов, как «Сантос» и «Барселона». Столько же футболок полузащитника парижского клуба Анхеля ди Марии было продано за последний год.

«90% от продажи футболок приходится на футболки с именем Неймара. И у нас уже не осталось некоторых моделей», — сказал в связи с этим представитель магазинов на Елисейских полях и около стадиона «Парк де Пренс».

«ПСЖ» заплатил «Барселоне» за Неймара € 222 млн.

Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Анхель Ди Мария Неймар
Новости. Бизнес
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