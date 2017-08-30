KIA Motors: сотрудничество с Лигой Европы – наш глобальный спонсорский проект

В компании KIA Motors прокомментировали заключение спонсорского соглашения автоконцерна с Лигой Европы.

«Сотрудничество с Лигой Европы – это глобальный спонсорский проект KIA Motors. KIA — один из самых динамично развивающихся автомобильных брендов в мире. Укреплению имиджа марки в России и мире во многом способствует спонсорство различных соревнований. Футбол — самый популярный вид спорта на планете, и компания KIA Motors разделяет любовь к этой зрелищной игре с поклонниками со всего мира. Яркие эмоции и стремление к успеху – это то, что роднит футбол и бренд KIA. KIA оказывает поддержку международным соревнованиям под эгидой ФИФА с 2007 года, сотрудничая также с национальными футбольными и континентальными организациями, в том числе УЕФА.

Среди множества соревнований, спонсором и партнёром которых выступает KIA, — чемпионаты мира по футболу, Кубки конфедераций, чемпионаты Европы по футболу и с сезона-2018/19 клубный турнир Лига Европы», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Сенченко в пресс-службе KIA.