Adidas Football представил эксклюзивную лимитированную версию культовых бутс Predator Precision, в которых ранее выступали такие звёзды, как Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм и Стивен Джеррард. Современная версия создана с использованием передовых технологий adidas для нового поколения игроков.



Обновлённые Predator Precision являются частью лимитированной коллекции и внешне представляют собой точную копию легендарных синих бутс из 2000-х. Дизайнеры adidas обращались к материалам архива в Херцогенаурахе, чтобы современная версия полностью повторяла оригинал цветом и дизайном.



Натуральная кожа гарантирует долговечность и подчеркивает аутентичный классический силуэт. Лёгкий технологичный верх модели позволит игрокам нового поколения полностью контролировать игру, как это делали их легендарные предшественники в 2000-х.



Новые Predator Precision будут эксклюзивно представлены уже завтра в магазине adidas Football в Париже, а с 8 сентября у избранных ритейлеров.

Adidas представил эксклюзивную лимитированную версию бутс Predator Precision