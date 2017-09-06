«Ростов» и ЧОП обменялись исками

Охранное агентство «Карат» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать свыше 400 тыс. рублей с футбольного клуба «Ростов» в качестве долга за оказание охранных услуг, сообщает DonNews со ссылкой на документы суда.



Руководство жёлто-синих выступило со встречным иском, требуя с «Карата» 3,9 млн рублей в качестве ущерба за ненадлежащее оказание услуг. 5 сентября состоялось предварительное заседание по делу. Судья назначил рассмотрение иска на 3 октября.



Кроме того, 25 августа областной арбитраж решил взыскать с «Ростова» 1 млн рублей в пользу регионального министерства имущественных и земельных отношений в качестве долга за аренду земли. Ещё около 300 тыс. рублей клуб заплатит в качестве пени.



В середине августа МИЗО уже выигрывало суд у «Ростова». Тогда суд постановил взыскать с клуба 8,5 млн рублей.