ALEX FITNESS приведёт клиентов в форму за месяц и подарит 500 тыс. рублей

В сентябре сеть клубов ALEX FITNESS вместе с абонементом даёт всем клиентам 4-недельный курс интенсивных тренировок и питания, с которым можно скинуть до 20 килограммов лишнего веса.



Большая часть клиентов российских фитнес-клубов, несмотря на то что имеют безлимитные абонементы, ходят на тренировки 1-2 раза в неделю или не ходят совсем — такова печальная реальность. В таком режиме ходить в зал можно годами, не получая никакого результата. В ALEX FITNESS решили переломить эту тенденцию.



«Каждому клиенту мы дадим доступ в личный кабинет, куда будем каждый день присылать набор упражнений — это будут и силовые нагрузки, и кардио, и инструкции по питанию, — рассказывает президент холдинга «Алекс Фитнес» Алексей Ковалёв — Вообще, следовать этой программе очень легко: просто делай, что написано, и добьёшься результата. Дополнительно, чтобы упражнения были доступны каждому, мы ввели 3 уровня сложности, выбирать между которыми может сам клиент».



В качестве дополнительной мотивации 50 самых успешных участников получат клубные карты в подарок, а в конце тренировочного курса пройдёт голосование за лучшие результаты. Три участника программы разделят между собой призовой фонд в 300 тыс. рублей, а главный приз составит 200 тыс. ALEX FITNESS проводит подобную фитнес-игру уже в третий раз. Наиболее активные участники сбрасывали до 20-25 килограммов.

ALEX FITNESS приведёт клиентов в форму за месяц и подарит 500 000 рублей Фото : ALEX FITNESS