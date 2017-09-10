Нападающий «Локомотива» Ари стал управляющим бразильского клуба «Униклиник»

Нападающий московского «Локомотива» Ари стал новым управляющим футбольного клуба «Униклиник», выступающего в одном из низших дивизионов Бразилии.

Как сообщает O POVO ONLINE, 31-летний Ари будет арендатором клуба в течение трёх лет с возможностью покупки в этот период. «Униклиник» будет находиться под управлением Arigooll — компании Ари.

Об интересе Ари к «Униклиник» в начале августа сообщил нынешний владелец клуба Ванор Круз.

Сам Ари ранее заявлял, что хочет приобрести клуб, чтобы дать возможность проявить себя талантливым игрокам из малоимущих семей.