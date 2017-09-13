Немецкий производитель пива продлил контракт с IBU

Немецкий производитель пива Erdinger продлил спонсорское соглашение с Международным союзом биатлонистов на сезон-2017/18, сообщает Inside the Games. Сумма контракта оценивается в 1,5 млн евро. По условиям соглашения, продукция компании будет рекламироваться во время трансляций этапов Кубка мира по биатлону.

В частности, будет представлена реклама безалкогольного пива. Ранее победителям этапов Кубка мира уже вручались бокалы с безалкогольным пивом этой марки.

Также Erdinger заключал личные контракты с биатлонистами Ванессой Хинц, Лукасом Хофером, Эриком Лессером, Франциской Пройс и Симоном Шемппом, а послами пивоварни были Андреас Бирнбахер, Михайль Грайс и Магдалена Нойнер.