Бабаев объяснил, почему ЦСКА не перевёл зарплату в рубли

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб по-прежнему выдаёт зарплату игрокам в иностранной валюте.



«ЦСКА не перевёл зарплату в рубли. Как можно объяснить Витиньо, что он будет получать зарплату в рублях, когда, образно говоря, он вообще не знает, что это за валюта? Перевести только россиянам? А вот такой подход был бы нечестным. Команда на поле одна. Нам нужно было сказать ребятам, что в плане зарплаты принцип «один за всех, и все за одного» теперь не действует? В других финансовых вопросах игроки во многом шли навстречу. Перевести зарплаты в рубли было бы возможно, если бы в ЦСКА играли только россияне. Конечно, можно было бы «прогнуть» и легионеров, но, во-первых, это не наш метод, а во-вторых, это сложно с юридической точки зрения. То есть футболист приезжает к нам на условный € 1 млн в год, а теперь он будет получать 500 тысяч, так как курс изменился», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Даниле Игнатову.

Полное интервью с Романом Бабаевым читайте на «Чемпионате».