175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

19 сентября FORWARD представит новую коллекцию формы сборных команд России

18 сентября 2017, понедельник. 15:36 Бизнес

19 сентября в Центре спортивной подготовки сборных команд России компания FORWARD представит новую коллекцию экипировки спортсменов.

В показе одежды примут участие олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко; двукратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич; единственный профессиональный спортсмен-синхронист в России, двукратный чемпион мира и двукратный серебряный призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Европы в смешанном дуэте Александр Мальцев; чемпион и призёр Олимпийских игр, чемпион мира и победитель Кубка мира по скелетону Александр Третьяков; единственный чемпион мира в истории российского санного спорта, серебряный призёр чемпионата мира в эстафете, двукратный чемпион Европы Семён Павличенко; призёр первенства Европы и мира, бронзовый призёр юниорского Кубка мира по санному спорту Виктория Демченко.

Также в показе примут участие спортсмен, выступающий в профессиональном кикбоксинге, обладатель коричневого пояса по тхэквондо и КМС по боксу Эмиль Маммадов и сын известного певца Олега Газманова Филипп Газманов.

В числе почётных гостей презентации ожидаются заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Александр Кравцов, заслуженный мастер спорта России, трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Мария Киселёва, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, актёр, мастер спорта по рукопашному бою Алексей Огурцов, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, победитель Кубка мира по джиу-джитсу Камил Гаджиев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион, обладатель кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, президент Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков, а также президенты различных спортивных федераций и народные артисты РФ Эдгард и Аскольд Запашные.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Жуков Александр Мальцев - синхронное плавание Александр Третьяков Александра Пацкевич Виктория Демченко Вячеслав Фетисов Светлана Колесниченко Семён Павличенко
Новости. Бизнес
18 сентября 2017, понедельник
15:39 К концу сентября новую станцию «ЦСКА» украсят бронзовые скульптуры спортсменов
15:36 19 сентября FORWARD представит новую коллекцию формы сборных команд России
12:23 «Ливерпуль» выпустит новый комплект формы в честь 125-летия клуба
02:28 Киев потратит около € 800 тыс. на проведение финала Лиги чемпионов
17 сентября 2017, воскресенье
21:12 Банк России предупредил о возможном росте цен в регионах проведения ЧМ-2018
14:30 За месяц в Париже было продано более 120 тыс. футболок Неймара
15 сентября 2017, пятница
21:30 Бабаев объяснил, почему ЦСКА не перевёл зарплату в рубли
19:30 Бабаев: никак не отреагировали на слухи о продаже ЦСКА, привыкли к таким вбросам
18:58 В этом сезоне «Реал» потратит на зарплаты игроков € 450 млн, «Барса» — € 470 млн
17:29 «Зенит» и «Наше радио» откроют концертную площадку на стадионе «Санкт-Петербург»
14:19 «Открытие Арена» получила приз как лучшая площадка для спортивных мероприятий
11:24 «Реал» заработал € 674,6 млн в сезоне-2016/17
05:27 «Крылья Советов» подписали партнёрское соглашение и получили новый микроавтобус
14 сентября 2017, четверг
21:00 New Balance официально стал техническим спонсором «Рубина»
16:30 «Зенит» собрал рекордную выручку на домашнем матче со «Спартаком»
10:58 Правление «Барселоны» представит рекордный годовой бюджет на € 897 млн
13 сентября 2017, среда
18:55 «Спартак» и ЦСКА – среди лидеров по ценам на самые дорогие билеты на матчи ЛЧ
14:44 Немецкий производитель пива продлил контракт с IBU
05:17 Вылетевший в Сегунду «Спортинг» продал больше абонементов, чем любой клуб РФПЛ
03:54 Английская футбольная лига подписала контракт со Sky на £ 600 млн
12 сентября 2017, вторник
13:35 Adidas представил новое видео с Зиданом, Марсело и футболистами Tango Squad
13:31 «Атлетико» презентовал третий комплект формы на сезон-2017/18
13:18 «Рубин» сыграет с «Уралом» в новой форме
11:50 «Челси», «МС» и «Тоттенхэм» представили 3-й комплект формы на сезон-2017/18
10:46 «Барселона» представила третий комплект формы на сезон-2017/18
11 сентября 2017, понедельник
18:01 «Реал» заключил соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Lai Sun Group
17:53 CIES: «Манчестер Сити» расходовал на игроков текущего состава больше «ПСЖ»
14:43 «Халл Сити» представил третий комплект формы
13:52 «Интер» представил третью форму на сезон-2017/18
11:38 «Рома» представила третий комплект формы на сезон-2017/18
10 сентября 2017, воскресенье
23:28 «Болонья» представила гостевую форму с именами бывших игроков клуба
09:28 Нападающий «Локомотива» Ари стал управляющим бразильского клуба «Униклиник»
9 сентября 2017, суббота
14:33 Габрелянов стал фактическим владельцем московского клуба «Арарат»
12:47 Криштиану Роналду представил свой новый парфюм CR7
01:21 Аккредитация федерации футбола Волгоградской области приостановлена
8 сентября 2017, пятница
22:29 Каррера и Манчини — в десятке самых высокооплачиваемых итальянских тренеров
19:37 На станции метро «ЦСКА» начался монтаж скульптур спортсменов
7 сентября 2017, четверг
13:33 ALEX FITNESS приведёт клиентов в форму за месяц и подарит 500 тыс. рублей
11:04 Матчи сборных России по футболу и волейболу посмотрели по 1,7 млн россиян
08:02 Глава ВЭБ: продавать ЦСКА или нет — это дело Гинера
6 сентября 2017, среда
10:17 Частная энергокомпания стала спонсором «Урала»
01:37 «Ростов» и ЧОП обменялись исками
5 сентября 2017, вторник
23:05 Компания Bosco не готова становиться техническим спонсором футбольной сборной РФ
12:16 Adidas представил эксклюзивную лимитированную версию бутс Predator Precision
4 сентября 2017, понедельник
18:57 На подготовку «Крестовского» к ЧМ-2018 планируется потратить ещё 400 млн рублей
Все новости RSS
Партнерский контент