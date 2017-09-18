19 сентября FORWARD представит новую коллекцию формы сборных команд России

19 сентября в Центре спортивной подготовки сборных команд России компания FORWARD представит новую коллекцию экипировки спортсменов.

В показе одежды примут участие олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко; двукратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич; единственный профессиональный спортсмен-синхронист в России, двукратный чемпион мира и двукратный серебряный призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Европы в смешанном дуэте Александр Мальцев; чемпион и призёр Олимпийских игр, чемпион мира и победитель Кубка мира по скелетону Александр Третьяков; единственный чемпион мира в истории российского санного спорта, серебряный призёр чемпионата мира в эстафете, двукратный чемпион Европы Семён Павличенко; призёр первенства Европы и мира, бронзовый призёр юниорского Кубка мира по санному спорту Виктория Демченко.

Также в показе примут участие спортсмен, выступающий в профессиональном кикбоксинге, обладатель коричневого пояса по тхэквондо и КМС по боксу Эмиль Маммадов и сын известного певца Олега Газманова Филипп Газманов.

В числе почётных гостей презентации ожидаются заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Александр Кравцов, заслуженный мастер спорта России, трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Мария Киселёва, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, актёр, мастер спорта по рукопашному бою Алексей Огурцов, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, победитель Кубка мира по джиу-джитсу Камил Гаджиев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион, обладатель кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, президент Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков, а также президенты различных спортивных федераций и народные артисты РФ Эдгард и Аскольд Запашные.