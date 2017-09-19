Немецкий бизнесмен-миллиардер приостановил финансовую поддержку «Гамбурга»

Немецкий бизнесмен-миллиардер Клаус-Михаэль Кюне приостановил финансовую поддержку «Гамбурга». Об этом сообщает Deutsche Welle. Бизнесмен отметил, что не может продолжать инвестировать деньги в сегодняшних рыночных условиях. В команду Бундеслиги 80-летний функционер, которому принадлежат 17% акций клуба, вложил около € 60 млн.

«Этот клуб прошёл через трудные времена. Было так много изменений. Некоторые трансферы оказались провальными, так что очевидно, что вы начинаете беспокоиться, когда вы вложили столько денег, сколько я. При нынешней модели будет трудно привлечь инвесторов, даже в большом, богатом городе, как Гамбург», — отметил Кюне.